Рубцовск: №80 от 19 октября 2021 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: В Алтайском крае на пригородном ж/д транспорте ежедневно проводят профилактические меры против распространения коронавирусной инфекции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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