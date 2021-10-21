Рубцовск: Рубцовчанка стала призером краевого конкурса «Лучший по профессии» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: lucidincorporated.com

По итогам краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» одним из призеров стала рубцовчанка Ирина Павлова (общество с ограниченной ответственностью «Био-Люкс»). Она заняла второе место в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер».

Как сообщают в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, торжественное награждение победителей и призеров конкурса по всем номинациям состоится 21 октября в Барнауле в концертном зале «Сибирь». Им вручат дипломы Губернатора, а также поощрят денежным вознаграждением в размере 70, 60 и 50 тысяч рублей за первое, второе, третье места соответственно.

Справка: конкурс «Лучший по профессии» проходит с 2012 года. За 10 лет в нем приняли участие свыше 650 человек по 28 номинациям. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям. В 2021 году в трудовых соревнованиях участвовали 66 человек.

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