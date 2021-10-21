Рубцовск: Как отличить настоящего переписчика от мошенника? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России продолжается перепись населению, и воспользоваться возможностью проникнуть в квартиру или дом доверчивого человека, представившись переписчиком, могут мошенники, воры или грабители. Как отличить преступника от настоящего переписчика?

Прежде всего, по одежде. Да-да, это как раз тот случай, когда надо встречать по одёжке! Фирменные жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи – первый отличительный признак. Второй – документы. Это удостоверение переписчика, действительное при предъявлении паспорта.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю предупреждают, что никакой информации по телефону в рамках Всероссийской переписи никто не собирает, и если поступит звонок или SMS-сообщение с предложением пройти опрос в телефонном режиме, надо проигнорировать подобное предложение и не сообщать никаких сведений о себе.

“Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале “Госуслуги”. Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища”, – уточняют в ведомстве.

Правоохранители напоминают, что переписчику не требуются конфиденциальные опрашиваемого. Кроме того, за участие в переписи никакие денежные средства с граждан не взимаются, а переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

“В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию по телефонам 102 или 112 либо участковому уполномоченному полиции”, – отмечают в пресс-службе регионального главка.

rubtsovskmv.ru