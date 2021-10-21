Рубцовск: Сотрудники Рубцовского ЛДК поучаствовали в «Фабрике процессов» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Алтайского края

Коллектив предприятия “Рубцовский ЛДК” принял участие в тренинге на региональной “Фабрике процессов”. На учебно-производственной площадке 19 представителей комбината, включая директора Владимира Ширяева, получили опыт применения инструментов бережливого производства. Об этом сообщает Министерство экономического развития Алтайского края.

«Я ни на секунду не сомневался в способностях своей команды слаженно действовать и достигать поставленных целей. Никто не остался безучастным, все работали и получили результат, которым можно гордиться. Многие примеры из «Фабрики процессов», такие, как лист решения проблем, производственный анализ и оценка уровня удовлетворенности сотрудников, мы обязательно внедрим на своем производстве», – подвел итоги работы Владимир Ширяев.

Справка: “Фабрика процессов” – это учебно-производственная площадка, которая создана для реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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