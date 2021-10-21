Рубцовск: Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 20 октября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Основным вопросом было обсуждение эпидемиологической ситуации в стране.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более месяца отмечается устойчивый рост заболеваемости, ежесуточный показатель приближается к 35 тысячам. Рост идет по всем регионам.

“Показатель заболеваемости – 151,4 на 100 тысяч населения. Это на 15,5% выше, чем неделей ранее. Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 35 регионах. Рост во всех возрастных группах, в первую очередь – 60 лет и старше. Особую тревогу вызывает рост смертности: более 1000 человек каждые сутки. Это страшные цифры, за ними стоят жизни наших близких людей”, – проинформировала вице-премьер.

В 79 регионах России постановлениями местных санитарных врачей введена обязательная вакцинация, однако этих мер недостаточно. Планировалось, что к сентябрю коллективный иммунитет должен был достигнуть 80%, но на сегодня этот показатель составляет немногим более 45%.

“Нужно ввести нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября на всей территории России. В отдельных регионах – с 23 октября. Также необходимо пускать в общественные места по QR-коду или результатам ПЦР-теста, в том числе в нерабочие дни. А после нерабочих дней регионы должны расширять практику пропуска по кодам в другие общественные организации.”, – заявила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что необходимо в кратчайшие сроки перевести на самоизоляцию и как можно скорее вакцинировать граждан старше 60 лет.

Татьяна Голикова порекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. И подчеркнула, что регионам необходимо усилить контроль за всеми ограничениями и соблюдением санитарных мер.

О предлагаемых мерах поддержки предпринимателей рассказал первый зам председателя правительства России Андрей Белоусов:

“В Москве в период введения кодов падение общепита составило почти 35% в сутки. В целом по стране потери оцениваются в 4 млрд рублей в сутки. В расчете на двухнедельную паузу это порядка 60 млрд рублей. Это без учета непродовольственной торговли – это отдельная ситуация. Правительство предлагает в пострадавших отраслях осуществить единовременную выплату грантов в размере одного МРОТ на одного занятого. Охват составит порядка двух миллионов человек, это покроет половину выпадающей выручки. Выплаты предлагается начать с 15 ноября до 15 декабря. Гранты предполагаются предприятиям общепита, спорта, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений.”

Еще одной мерой подержки названо возобновление кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль 2021 года. С помощью грантов можно закрыть выплату зарплаты, но у предприятий, где падение выручки пойдет более чем на 35%, будет проблема с другими долгами: оплатой аренды, коммунальных услуг и так далее.

“Предоставление льготных кредитов предполагается увязать с сохранением численности работников. 90% работников должно сохраняться, предприятие должно об этом каждый месяц отчитываться в банк – это будет прописано в кредитном договоре. Если условие не соблюдается, предприятие выпадает из программы и будет выплачивать кредит по рыночной ставке – в районе 10% годовых”, – отмечает высокопоставленный чиновник.

Итоги совещания подвел глава государства, и прежде всего он обратился к региональным чиновникам с просьбой не приукрашивать цифры в статистических отчетах по госпитализации заболевших коронавирусом и смертности.

Владимир Путин также призвал граждан страны оставаться дома в случае заболевания:

“Я обращаюсь ко всем нашим гражданам. Если у вас кто-то в семье заболел, вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот. Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти – контролировать изоляцию таких людей.”

Президент полностью поддержал введение нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября и особо отметил, что в эти нерабочие дни за сотрудниками организаций и предприятий должна быть сохранена заработная плата.

Кроме того, он объявил, что у глав регионов остается право установить нерабочие дни раньше – с 23 октября и продлить их после 7 ноября, исходя из эпидемиологической ситуации. Этот вопрос должны будут проконтролировать полномочные представители президента в федеральных округах.

Кроме того, Владимир Путин пообещал субъектам, в которых складывается напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией, оказать поддержку квалифицированными медицинскими кадрами.

“У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но зачем дожидаться тяжелых последствий?” – Владимир Путин призвал ускорить темпы вакцинации.

rubtsovskmv.ru