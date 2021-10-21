Рубцовск: В Алтайском крае введут QR-коды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае сегодня, 20 октября, на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в регионе обсуждали, в том числе, введение QR-кодов.

Как сообщает официальный телеграм-канал регионального правительства, в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей.

“В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры”, – говорится в сообщении.

rubtsovskmv.ru