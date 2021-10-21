ГОРНЯК22 22.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло: погода на 21 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 21 октября, продолжает сохраняться не по-октябрьски теплая погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура +10…+15°С, местами по югу до +20°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в утренние часы +8°С, днем +13…+15°С, вечером +10°С.

rubtsovskmv.ru

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