Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае могут продлить осенние каникулы для школьников. С таким предложением выступил один из депутатов АКЗС, сообщает “Катунь 24”.

“С учётом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель”, – цитирует информагенство сообщение в Telegram-канале депутата Александра Молотова.

По мнению чиновника, длинные каникулы помогут не допустить распространения коронавируса, и при этом не навредят экономике. В качестве примера Молотов привёл Ивановскую область, власти которой 18 октября объявили о том, что школьные каникулы в регионе продлятся две недели: с 25 октября по 7 ноября.

В Алтайском крае опыт длинных каникул уже был – осенью 2020 года из-за сложной эпидемиологической обстановки школьники региона отдыхали с 24 октября по 16 ноября.

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