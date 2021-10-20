Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске в ледовом дворце “Гимаев Арена” впервые прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняли участие 30 спортсменов в возрасте от 3 до 18 лет.

Для нашего города это был первый опыт. Зрелищное спортивное мероприятие проходило под названием “Altai Cap”, что в переводе с английского языка на русский означает “Кубок Алтая”.

“Мы смотрим вперед, в будущее”, – улыбается тренер, мастер спорта по фигурному катанию и организатор соревнований Сергей Груздев. – “Есть планы в дальнейшем сделать наш Кубок региональным, а затем и международными. Приглашать спортсменов не только из соседних городов и регионов России, но и из других стран”.

Волнение испытывали все: юные спортсмены, их родители, бабушки и дедушки. А больше всех, пожалуй, волновался сам наставник: ему приходилось переживать за всё: за воспитанников, за работу аппаратуры, за ход соревнований.

“Начался новый этап в нашей жизни, вступили в соревновательный процесс”, – говорит тренер. – “Для некоторых ребят эти соревнования уже не первые. В мае ездили в Новокузнецк, получили опыт, выполнили нормы первой спортивной ступени – “новичок”.

В этот раз воспитанники Сергей Груздева защищали следующую ступень – “юный фигурист”. А те, кто пришел в секцию в сентябре – “новичка”. Одна из таких начинающих спортсменок – 11-летняя Ева Кашина. Ее мама – Любовь – не могла скрыть эмоций, наблюдая за разминкой дочери:

“Очень волнуюсь! Для Евы это первые соревнования, будет защищать “новичка”. Даже смотреть не буду, не могу! переживаю сильно…”

Выступления юных фигуристов зрители поддерживали аплодисментами, подбадривая девочек и мальчиков. Многим бросали на лед мягкие игрушки, а некоторым – букеты цветов.

Красивые костюмы, музыка, волнение создавали атмосферу настоящего спортивного праздника. И особые эмоции болельщикам подарили два шоу-выступления – в начале и в самом конце соревнований, когда на лед выходили все участники во главе с Сергеем Груздевым.

“Altai Cap” состоялся, дав начало новой спортивной традиции для “Гимаев Арены” и для спортивного Рубцовска.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

rubtsovskmv.ru