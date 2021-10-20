ГОРНЯК22 20.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске в ледовом дворце “Гимаев Арена” впервые прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняли участие 30 спортсменов в возрасте от 3 до 18 лет.

Для нашего города это был первый опыт. Зрелищное спортивное мероприятие проходило под названием “Altai Cap”, что в переводе с английского языка на русский означает “Кубок Алтая”.

“Мы смотрим вперед, в будущее”, – улыбается тренер, мастер спорта по фигурному катанию и организатор соревнований Сергей Груздев. – “Есть планы в дальнейшем сделать наш Кубок региональным, а затем и международными. Приглашать спортсменов не только из соседних городов и регионов России, но и из других стран”.

Волнение испытывали все: юные спортсмены, их родители, бабушки и дедушки. А больше всех, пожалуй, волновался сам наставник: ему приходилось переживать за всё: за воспитанников, за работу аппаратуры, за ход соревнований.

“Начался новый этап в нашей жизни, вступили в соревновательный процесс”, – говорит тренер. – “Для некоторых ребят эти соревнования уже не первые. В мае ездили в Новокузнецк, получили опыт, выполнили нормы первой спортивной ступени – “новичок”.

В этот раз воспитанники Сергей Груздева защищали следующую ступень – “юный фигурист”. А те, кто пришел в секцию в сентябре – “новичка”. Одна из таких начинающих спортсменок – 11-летняя Ева Кашина. Ее мама – Любовь – не могла скрыть эмоций, наблюдая за разминкой дочери:

“Очень волнуюсь! Для Евы это первые соревнования, будет защищать “новичка”. Даже смотреть не буду, не могу! переживаю сильно…”

Выступления юных фигуристов зрители поддерживали аплодисментами, подбадривая девочек и мальчиков. Многим бросали на лед мягкие игрушки, а некоторым – букеты цветов.

Красивые костюмы, музыка, волнение создавали атмосферу настоящего спортивного праздника. И особые эмоции болельщикам подарили два шоу-выступления – в начале и в самом конце соревнований, когда на лед выходили все участники во главе с Сергеем Груздевым.

“Altai Cap” состоялся, дав начало новой спортивной традиции для “Гимаев Арены” и для спортивного Рубцовска.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

ГОРНЯК22 20.10.2021

rubtsovskmv.ru

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