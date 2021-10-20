ГОРНЯК22 20.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Вокруг света за 60 минут: в Рубцовске открылся новый выставочный проект | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото bravo.rubtsovsk.org

15 октября в картинной галерее имени В.В. Тихонова в Рубцовске открылась выставочный проект художников-графиков «Города». Авторы из краевой столицы – Николай Зайков и Иван Ильющенко приехали в Рубцовск, ответили на вопросы рубцовчан и рассказали, что вдохновило их на создание такой уникальной экспозиции.

Оба автора являются членами Союза художников России, и, хотя они много лет творят вместе, но в совместной экспозиции их работы находятся впервые. На выставке зрителям представлено более ста пятидесяти работ, выполненных художниками во время их творческих поездок.

– Городскую тему авторы раскрывают по-разному. Николай Зайков очень много работает в Санкт-Петербурге, и давно создал свой убедительный художественный образ этого города. Его длительные композиции-штудии выполнены графитным карандашом и представляют собой законченные «выставочные» произведения. Рисунки Ивана Ильющенко подчёркнуто легки, иногда условны, пространство передаётся тончайшими штрихами маркера и прозрачной акварелью. На работах Ивана зритель может увидеть старинные европейские города и уголки всего мира, –  рассказывает Светлана Татарчук, главный специалист по экскурсионной работе рубцовского краеведческого музея.

На открытии присутствовали воспитанники художественной студии рубцовской картинной галереи. По мнению ребят, графика только кажется простой техникой, вся суть – в мелких деталях, рассматривать которые можно бесконечно. Несомненно, посещение подобных экспозиций станет большим плюсом в творческом развитии рубцовчан.

Николай Зайков, как член правления краевой организации Союза художников России даже пообещал продолжить (или начать) традицию краевых художественных выставок в Рубцовске. Например, привезти лучшие работы с проекта «Аз.Арт.Сибирь – 2021» и других. Также авторы отметили эстетическую красоту нашего небольшого города и признались, что возможно создадут несколько работ, посвящённых Рубцовску.

Выставка графики «Города» будет работать в Рубцовске до конца ноября.

Справка: Николай Зайков – профессор кафедры «Изобразительное искусство» Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И.Ползунова. Является участником более 250 профессиональных выставок и конкурсов разного уровня, лауреат и дипломант более тридцати из них.

Иван Ильющенко – воспитанник Николая Зайкова. Давно известен самобытными самостоятельными работами. Выставлялся в галереях Барнаула, Новосибирска, в ЦДХ в Москве. Является лауреатом и победителем многочисленных конкурсов. Его работы находятся в частных коллекциях в России и заграницей, продаются в галереях Италии и Испании.

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rubtsovskmv.ru

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