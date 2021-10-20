Рубцовск: Интернет-избранник из Рубцовска оказался мошенником | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Интернет-знакомства приобретают все большее распространение, вот только иногда они заканчиваются не очень хорошо.

В Славгороде 46-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной в социальной сети. Между двумя людьми завязалась оживленная переписка, которая начала перерастать в более, чем дружеские чувства. В скором времени интернет-избранник приехал в гости к женщине. Он заверил ее в серьезности своих намерений и пожаловался, что попал в трудную ситуацию и сильно нуждается в деньгах.

После отъезда сердечного друга гостеприимная хозяйка обнаружила пропажу банковской карты из шкафа. Она позвонила мужчине, а тот сказал, что взял карту по ошибке. И сразу попросил пин-код, чтобы снять деньги и перевести подруге. Та поверила и назвала четыре заветные цифры.

На этом любовная история не закончилась. В январе 2021 года избранник вновь нанес визит в Славгород и заявил возлюбленной, что отныне они будут жить вместе. Но в Рубцовске. И предложил перевезти ее вещи к себе домой. Женщина согласилась, и в третий по величине город Алтайского края отправились пылесос, металлический сейф, швейная машинка и телевизор.

В итоге выяснилось, что принадлежавшие ей вещи рубцовчанин заложил в ломбард и даже не собирается их выкупать. Только тогда доверчивая потерпевшая поняла, что несостоявшийся супруг просто-напросто выманивал у нее деньги: ущерб составил немалую сумму в 138 350 рублей И обратилась в полицию по месту жительства – МО МВД России “Славгородский”.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый рубцовчанин 1970 года рождения.

“В настоящий момент в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации “Мошенничество”, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

rubtsovskmv.ru