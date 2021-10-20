Рубцовск: Руководители деловых объединений Алтайского края призывают предпринимателей и жителей региона усилить меры профилактики COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае руководители девяти деловых объединений подписали обращение, адресованное предпринимателям и жителям региона. В нем содержится призыв об усилении мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Среди подписавших – известные в регионе люди. Это президент Алтайской торгов-промышленной палаты Борис Чесноков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, председатель Правления НП «Алтайский союз предпринимателей» Юрий Фриц, председатель АКРО «Деловая Россия» Юрий Матвейко, председатель АКО «ОПОРА РОССИИ» Евгений Госьков, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, председатель Общественной организации региональная ассоциация предпринимателей Алтайского края «ЗаДело!» Павел Нестеров, председатель Совета крайпотребсоюза Виктор Красилов.

Авторы обращения высказывают озабоченность в связи с ростом числа заболевших, отмечая, что это происходит как в регионе, так и в целом по стране. Они напомнили, что в ряде субъектов РФ ужесточаются меры противодействия коронавирусной инфекции: ограничена работа организаций и предприятий, учащиеся переходят на дистанционное обучение, введены QR-коды для посещения массовых мероприятий.

“Для того, чтобы избежать введения в крае жестких ограничительных мер, которые могут привести к локдауну, бизнесу и гражданам необходимо усилить контроль за соблюдением превентивных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Строго соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в магазинах, в общественном транспорте, такси, на остановках, а также исполнять другие санитарные требования, настаивать на их соблюдении членами ваших семей, друзьями, клиентами и посетителями, что, в частности, позволит уменьшить риск заболеваемости, в том числе и тех, кому вакцина противопоказана или тех, кто по разным причинам еще не привился”, – указано в документе.

Кроме того, лидеры бизнес-сообщества отмечают, что на сегодняшний день вакцинация остается самым надежным средством профилактики вируса:

“Мы благодарны тем работодателям, которые уже проявили ответственность и организовали иммунизацию персонала. А также тем представителям бизнеса, которые неукоснительно соблюдают все профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении хозяйственной деятельности”.

Обращение

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