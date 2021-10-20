Рубцовск: В России могут отменить обязанность оформления полиса ОМС | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о новом концепте полиса ОМС. Об этом сообщает информационно-правовой портал Гарант.

Привычный бумажный или пластиковый полис предлагают заменить на запись в едином регистре застрахованных лиц. Она будет формироваться территориальным фондом обязательного медицинского страхования и появляться в реестре “по факту права рождения/гражданства”. При этом у человека также останется право на то, чтобы сменить или выбрать страховую компанию.

Предполагается, что для получения медицинской помощи по полису ОМС достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина. Нынешние обязанности пациента по сообщению о смене места жительства/паспорта/страховой компании становятся исключительно его правами.

В едином реестре также планируют отражать сведения об оказанной гражданину медпомощи, с указанием примененных лекарственных препаратах.

Помимо изменений по новому концепту полиса, кабмин предлагает продлить до конца 2024 года выделение трансфертов для пополнения нормированного страхового запаса ТФОМС и стимулирование ранней онкодиагностики.

rubtsovskmv.ru