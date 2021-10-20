Рубцовск: Росгвардейцы Рубцовска – за безопасные дороги | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика ДТП – важные направления работы Госавтоинспекции. С этой целью в различных ведомствах и учреждениях регулярно проходят встречи и лекции. В октябре и ноябре целый комплекс мероприятий, посвящённых безопасности на дороге проходит в рубцовском полку Росгвардии. Об этом пишет официальный сайт Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю.

“В воинской части проведен осмотр личных автомобилей военнослужащих с привлечением сотрудника полиции из отдела ГИБДД города Рубцовска. При осмотре у автовладельцев проверялись документы на транспортные средства, укомплектованность, состояние шин, наличие и состояние средств пожаротушения, медицинских аптечек”, – сообщают в ведомстве.

Также, согласно плану мероприятий, в полку прошла техническая конференция. Сотрудники Госавтоинспекции рассмотрели вместе с военными различные ситуации дорожно-транспортных происшествий, пути и способы их предотвращения. Кроме этого, росгвардейцы приняли участие в конкурсе на лучшего знатока Правил дорожного движения.

rubtsovskmv.ru