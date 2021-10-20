Рубцовск: В Алтайском крае стартовал первый фотоконкурс о национальных проектах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото fotokonkurs.econom22.ru
Фотоконкурс “Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас” пройдёт в нашем регионе впервые. Главная цель мероприятия – информирование людей о ходе реализации региональных проектов в интересной и доступной форме. Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития Алтайского края.
Мероприятие пройдёт в два этапа: приём заявок и сбор фотоматериалов продлится с 11 октября по 15 ноября. Определение победителей и объявление результатов состоится 30 ноября 2021 года. Всего в конкурсе десять номинаций:
- “Нацпроекты – детям!”;
- “Старшее поколение”;
- “Профессия в кадре”;
- “Доброе дело”;
- “Интересный досуг”;
- “Раньше не было”;
- “Пейзаж”;
- “Индустриальный пейзаж”;
- “Сделано в Алтайском крае”;
- “Фотопроект”.
“Победителям и лауреатам Фотоконкурса вручат дипломы, а лучшие работы будут публиковаться в печатных и электронных региональных СМИ и использоваться в официальных презентационных материалах, посвященных национальным проектам”, – добавляют организаторы.