Рубцовск: В Алтайском крае стартовал первый фотоконкурс о национальных проектах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото fotokonkurs.econom22.ru

Фотоконкурс “Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас” пройдёт в нашем регионе впервые. Главная цель мероприятия – информирование людей о ходе реализации региональных проектов в интересной и доступной форме. Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития Алтайского края.

Мероприятие пройдёт в два этапа: приём заявок и сбор фотоматериалов продлится с 11 октября по 15 ноября. Определение победителей и объявление результатов состоится 30 ноября 2021 года. Всего в конкурсе десять номинаций:

“Нацпроекты – детям!”;

“Старшее поколение”;

“Профессия в кадре”;

“Доброе дело”;

“Интересный досуг”;

“Раньше не было”;

“Пейзаж”;

“Индустриальный пейзаж”;

“Сделано в Алтайском крае”;

“Фотопроект”.

“Победителям и лауреатам Фотоконкурса вручат дипломы, а лучшие работы будут публиковаться в печатных и электронных региональных СМИ и использоваться в официальных презентационных материалах, посвященных национальным проектам”, – добавляют организаторы.

rubtsovskmv.ru