ГОРНЯК22 20.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае стартовал первый фотоконкурс о национальных проектах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото fotokonkurs.econom22.ru

Фотоконкурс “Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас” пройдёт в нашем регионе впервые. Главная цель мероприятия – информирование людей о ходе реализации региональных проектов в интересной и доступной форме. Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития Алтайского края.

Мероприятие пройдёт в два этапа: приём заявок и сбор фотоматериалов продлится с 11 октября по 15 ноября. Определение победителей и объявление результатов состоится 30 ноября 2021 года. Всего в конкурсе десять номинаций:

  • “Нацпроекты – детям!”;
  • “Старшее поколение”;
  • “Профессия в кадре”;
  • “Доброе дело”;
  • “Интересный досуг”;
  • “Раньше не было”;
  • “Пейзаж”;
  • “Индустриальный пейзаж”;
  • “Сделано в Алтайском крае”;
  • “Фотопроект”.

“Победителям и лауреатам Фотоконкурса вручат дипломы, а лучшие работы будут публиковаться в печатных и электронных региональных СМИ и использоваться в официальных презентационных материалах, посвященных национальным проектам”, – добавляют организаторы.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет В Алтайском крае могут продлить осенние каникулы для школьников. С таким предложением выступил один из депутатов...
Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет В Алтайском крае могут продлить осенние каникулы для школьников. С таким предложением выступил один из депутатов...
Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В школах Рубцовска предложили продлить осенние каникулы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет В Алтайском крае могут продлить осенние каникулы для школьников. С таким предложением выступил один из депутатов...
Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время В Рубцовске в ледовом дворце “Гимаев Арена” впервые прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняли...
Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время В Рубцовске в ледовом дворце “Гимаев Арена” впервые прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняли...
Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске прошли соревнования по фигурному катанию: фоторепортаж | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото: Ирина Жукова/Местное время В Рубцовске в ледовом дворце “Гимаев Арена” впервые прошли соревнования по фигурному катанию. В них приняли...

Читать по теме:

ВТОПЕ: