Рубцовск: В Рубцовске прошла внеочередная конференция профсоюза работников образования | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото предоставлено д/с «Планета детства»

15 октября в Рубцовске в ДК «Алтайсельмаш» состоялась внеочередная конференция городского профсоюза работников народного образования и науки. Она проходила под председательством Ирины Поповой и была первой за два года антиковидных ограничений.

Главные вопросы в повестке дня: реорганизация городской и присоединение профсоюзной организации Рубцовского района. Всего на конференции присутствовали около 100 человек: делегаты, приглашенные и гости из разных учреждений города и района.

С приветственным словом выступили заместитель начальника городского управления образования Наталья Данилова и заместитель начальника комитета по образованию Рубцовского района Ольга Менькина. В числе почетных гостей на мероприятии присутствовала член президиума краевого комитета профсоюзов работников образования Вера Соболева.

По результатам голосования объединение двух профсоюзных организаций состоялось и обновленный союз теперь насчитывает более двух тысяч человек.

«Чем больше будет организация, тем легче нам будет справляться со всеми трудностями, как финансовыми так и организационными», – отметила Ирина Попова.

Она напомнила, что профсоюзная организация действует на основании устава, также работают положения и программы, которые являются основополагающими документами: положение о материальной помощи в трудной жизненной ситуации, положение о премировании и программа инновационной деятельности солидарной поддержки членов профсоюза и другие. По словам председателя, поставленные перед организацией задачи успешно выполняются еще и благодаря команде единомышленников, которых объединил профсоюз.

Участники конференции отметили, что встреча прошла на одном дыхании: легко решались поставленные вопросы, не покидала атмосфера праздника. Все санитарно-гигиенические требования были также выполнены – каждому посетителю выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой для прохождения процедуры регистрации и заполнения анкеты.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru