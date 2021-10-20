Рубцовск: В России могут объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 19 октября, состоялось очередное заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к главе государства Владимиру Путину и объявить на период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

При этом Голикова уточнила, что для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией нужно предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы – 23 октября. Также она отметила о необходимости дополнительной финансовой поддержки системы ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей.

Это предложение одобрил глава кабинета министров Михаил Мишустин:

“Спасибо, Татьяна Алексеевна, действительно, решения эти непростые, сложные, но я бы еще сказал, вынужденные, но необходимые. Число заболевших растет и нужно сдержать распространение опасной инфекции. Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер”.

Кроме того, работодателям предлагается перевести на дистанционную работу невакцинированных граждан старше 60-ти лет, а также предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации. По данным кабмина, рост заболеваемости отмечается почти во всех субъектах РФ.

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