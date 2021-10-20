Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске солнечно и тепло: погода на 20 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 20 октября, сохранится солнечная и теплая погода без осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае без осадков, в утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +8…+13°С, местами по югу до +19°С.

В Рубцовске ясно, без осадков, в утренние часы туман. Ветер юго-восточный с переходом на южный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +12…+14°С, вечером +6°С.

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