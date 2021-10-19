Рубцовск: В Рубцовске пройдет Спартакиада пенсионеров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Совсем скоро в Рубцовске стартует Х комплексная Спартакиада пенсионеров. Она будет проходить с 21 по 24 октября.

Участниками соревнований станут женщины 55 лет и старше, а также мужчины 60 лет и старше. Место проведения – несколько спортивных объектов – в зависимости от видов спорта. Это Трасса здоровья (район городской набережной имени Петрова), спортклуб «Динамит» (пр. Ленина, 206/2, 6 этаж), стрелковый тир (городской парк имени Кирова) и СШ «Юбилейный».

“Основная цель спартакиады – привлечение пожилых людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом”, – говорит заместитель начальника городского Управления культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. – “Состязания будут проходить уже в десятый раз, и они традиционно собирают большое количество участников. Каждый из них находит то, что по душе именно ему. И самое главное: для многих важна не победа в соревнованиях, а именно участие, общение”.

Соревнования состоятся по девяти видам спорта, среди которых северная ходьба, плавание, шахматы, шашки, пулевая стрельба и другие.

Предлагаем ознакомиться с программой соревнований.

21 октября:

северная ходьба (2 км): 11.00 (женщины), 12.00 (мужчины). Трасса здоровья (район набережной имени Н.Ф. Петрова);

настольный теннис: 16.00 (женщины и мужчины). Спортивный клуб «Динамит» (пр. Ленина, 206, 6 этаж).

22 октября:

пулевая стрельба: 10.00 (женщины и мужчины). Парк имени С.М. Кирова (административное здание);

– шашки: 10.30 (женщины). Парк имени С.М. Кирова.

23 октября:

шашки: 11.00 (мужчины) Спортивный клуб «Динамит»;

шахматы: 14.00 (женщины и мужчины). Спортивный клуб «Динамит».

24 октября:

плавание 50 м: 10.00 (женщины и мужчины). СШ «Юбилейный»;

баскетбол (штрафной бросок): 11.00 (женщины и мужчины). СШ «Юбилейный»;

дартс: 11.00 (женщины и мужчины). СШ «Юбилейный»;

прыжок в длину с места: 11.00 (женщины и мужчины). СШ «Юбилейный».

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