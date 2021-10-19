Рубцовск: В России изменились правила вывоза детей за границу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: magasin-vis.ru

Изменения в правилах по вывозу детей за рубеж вступили в силу 17 октября в соответствии с приказом МВД. Теперь оба родителя или законных представителя смогут запретить выезд ребенка, указав при этом страну и сроки, до которых продлятся ограничения, сообщает Национальная служба новостей.

Если же родитель по каким-то причинам хочет отменить запрет, он может отозвать заявление, обратившись в территориальный орган МВД или другую инстанцию, в зависимости от того, куда оно было подано.

Согласно новым правилам, не воспрещается вывозить ребенка самому, но только если родитель или законный представитель имеет российское гражданство.

Также сокращен срок обработки заявлений на вывоз: два рабочих дня вместо пяти, как было ранее.

rubtsovskmv.ru