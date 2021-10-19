ГОРНЯК22 19.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России изменились правила вывоза детей за границу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: magasin-vis.ru

Изменения в правилах по вывозу детей за рубеж вступили в силу 17 октября в соответствии с приказом МВД. Теперь оба родителя или законных представителя смогут запретить выезд ребенка, указав при этом страну и сроки, до которых продлятся ограничения, сообщает Национальная служба новостей.

Если же родитель по каким-то причинам хочет отменить запрет, он может отозвать заявление, обратившись в территориальный орган МВД или другую инстанцию, в зависимости от того, куда оно было подано.

Согласно новым правилам, не воспрещается вывозить ребенка самому, но только если родитель или законный представитель имеет российское гражданство.

Также сокращен срок обработки заявлений на вывоз: два рабочих дня вместо пяти, как было ранее.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Алтайском крае поддержали разработку единых стандартов безопасности туризма | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае поддержали разработку единых стандартов безопасности туризма | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: news.1777.ru В последние годы для внутреннего туризма открылись новые возможности. Из-за временного закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху...

Читать по теме:

ВТОПЕ: