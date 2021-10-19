Рубцовск: В Алтайском крае поддержали разработку единых стандартов безопасности туризма | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В последние годы для внутреннего туризма открылись новые возможности. Из-за временного закрытия границ туристы стали отдавать предпочтение отдыху внутри страны. Туроператоры в свою очередь, использую повышенный спрос, выступают с предложением принципиально новых турпакетов.
Но все-таки лучший отдых – это безопасный. И с активным развитием внутреннего туризма вопросы безопасности становятся особо актуальными. Все яснее видна необходимость внедрения четких и понятных правил.
Зампредседатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма.
«Наряду с растущим турпотоком внутри страны, правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности для граждан», — отметил вице-премьер.
Как сообщает официальный сайт Алтайского края, представители туристических компаний региона целиком поддерживают эту идею. По мнению гендиректора компании «Курорт Белокуриха» Константина Ежова, национальные стандарты в сфере безопасности туризма необходимы.
«Если в санаторно-курортной сфере есть строгие стандарты, которых обязаны придерживаться все здравницы, то в гостеприимстве нет четких регламентов и распределения зон ответственности. При этом, безусловно, Алтайский край как туристический регион уже продвинулся в этом отношении. В частности, все отели и гостиницы проверяются на безопасность, а турфирмы проходят обязательную процедуру регистрации», – уточняет он.
По словам Дмитрия Чернышенко, Ростуризм пропишет свод национальных стандартов уже к концу октября – чтобы подготовить туротрасль к зимним каникулам.
Подготовила Галина Курносова