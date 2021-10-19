Рубцовск: 46 нарушений масочного режима выявили в Алтайском крае за неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
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В Алтайском крае продолжаются рейды специалистов Роспотребнадзора по контролю за соблюдением масочного режима в регионе. Проверятся торговые центры, общественный транспорт и различные ведомства.
За прошедшую неделю в крае прошли проверки в Алейске, Барнауле, Белокурихе, Бийске, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Яровом, а также в административных центрах районов Алтайского края.
“Всего за период с 08 по 14 октября 2021 было проинспектировано 644 объекта торговли и общественного транспорта, из них в 46 случаях были выявлены нарушения масочного режима и санитарного законодательства”, – сообщает пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора.
Так, в Рубцовске было выявлено одиннадцать торговых точек, где персонал не соблюдал масочный режим при обслуживании посетителей. В ведомстве напоминают о размере штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер:
- от 15 до 40 тыс. руб. – для граждан,
- от 50 до 150 тыс. руб. – для должностных лиц,
- от 200 до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток – для юридических лиц.