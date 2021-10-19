Рубцовск: Алтайские приставы взыскали с нетрезвых водителей 62 млн рублей штрафов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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За 8 месяцев 2021 года судебные приставы взыскали штрафов на общую сумму в 62 млн рублей. Должниками стали водители, задержанные за рулем в нетрезвом состоянии и отказавшиеся от медосвидетельствования. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю подчеркнули, что сумма возросла на 6,5 млн рублей в сравнении с предыдущим годом.

Удержание штрафов производится из заработной платы автомобилистов в рамках более 800 исполнительных производств. Запрет на проведение регистрационных действий вынесен в отношении 1,5 тысячи транспортных средств. Почти тысяча должников не сможет выехать за пределы Российской Федерации – их имущество и счета также находятся под арестом.

Сотрудники УФССП напоминают, что для получения информации по задолженности можно воспользоваться Банком данных исполнительных производств, расположенных на официальном сайте, или же посмотреть необходимые сведения на портале Госуслуг.

rubtsovskmv.ru