Рубцовск: Уровень коллективного иммунитета в Алтайском крае не достиг 40 процентов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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О низком уровне коллективного иммунитета по региону свидетельствуют данные с официального сайта стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 15 октября, полная вакцинация проведена свыше 670 тысяч раз, привились первым компонентом более 700 тысяч раз. По последним оценкам Алтайский край также не соответствует условиям региона свободного от COVID-19 по четырем критериям из пяти (заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, загруженность коечного фонда и занятость коек с ИВЛ).



Отметим, что для полной победы над вирусом необходим показатель коллективного иммунитета не менее 80 процентов.

rubtsovskmv.ru