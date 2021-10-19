Рубцовск: Рубцовские представители театров приняли участие в форуме «Люди и куклы. Перезагрузка» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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15 октября в Алтайском крае стартовал театральный форум «Люди и куклы. Перезагрузка». Организация мероприятия стала возможна благодаря победе проекта Алтайского государственного театра кукол «Сказка» на конкурсе грантов.

«Приятно отметить, что театр кукол «Сказка», который совсем недавно начал принимать посетителей в своем новом здании, уже проявляет себя не только как площадка для показа взрослых и детских спектаклей, но и как центр коммуникаций, образования. Очень важно, что в новом образовательном проекте принимают участие не только специалисты театров, но и наших сельских Домов культуры, которые в последние годы, также как и театры получают неплохую федеральную и краевую поддержку в оснащении оборудованием. Для того, чтобы ориентироваться в многообразии оборудования и уметь на нем работать, и организован данный форум с участием приглашенных профессионалов», – подчеркивает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.