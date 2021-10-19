ГОРНЯК22 19.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Поймать перо Жар-птицы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Многие мечтают поехать в Париж – город романтики, выпить кофе у Эйфелевой башни и увидеть Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Но для такой поездки нужна не только виза, но и серьёзные финансовые возможности.

В городском Дворце культуры «Тракторостроитель» 15 октября образцовый детский хореографический коллектив Алтайского края «Жар-птица» презентовал свой концерт-спектакль «Это касается нас». Главная цель мероприятия – начать сбор средств для поездки на международный конкурс в столицу Франции.

– Всё началось ещё два года назад, когда я увидела, что принимаются заявки на отборочный онлайн-этап международного конкурса «Танцемания», который проводится при поддержке CID (Международный совет по танцу) UNЕSCO. Мы решили, почему бы и нет, и отправили наше видео, – делится воспоминаниями руководитель танцевального коллектива Марина Вольных.

В итоге, из 2700 заявок всего около восьмидесяти коллективов стали лауреатами первой степени и поехали на полуфинал в северную столицу России – Санкт-Петербург. Полетела туда и рубцовская «Жар-птица», точнее –  воспитанницы группы ПРОФИ. А затем – на финал в Москву, который собрал почти пятьсот коллективов со всего мира. Там воспитанники Марины Вольных стали лауреатами второй степени, произведя огромное впечатление на жюри международного класса.

И вот коллективу пришло приглашение на Международный конкурс хореографического искусства им. Мариуса Петипа, который пройдёт с 4 по 7 января в Париже в рамках международного молодёжного форума стран Восточной Европы. Организатором является московская секция Международного совета по танцу ЮНЕСКО при поддержке ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Что же даст участие в таком конкурсе коллективу, и почему «Жар-птица» так стремится в Париж? – спросят многие. На самом деле, кроме престижа лауреата конкурса каждый ансамбль получает статус Институционального члена CID UNESCO. Это позволит воспитанникам не только получить место в международных хореографических коллективах в будущем, но и даст право открыть в Рубцовске филиал Детской Академии хореографии ЮНЭСКО.

Такие филиалы, к слову сказать, сейчас открыты только в Москве, Казани и Ижевске.

Высокий статус позволит воспитанникам существенно расширить свою географию поездок, ежегодно получать финансирование для участия в конкурсах международного уровня и подтверждать свой статус на отчётных концертах во Дворце ЮНЕСКО в Париже.

– Наши ребята уже являются членами Международного Совета по танцу ЮНЕСКО за победу в «Танцемании», поэтому визы по культурному обмену оформляются организаторами конкурса. Но всё равно затраты достаточно большие. Мы надеемся на помощь спонсоров и меценатов, на краевую поддержку и будем сами неустанно работать весь год. Ведь участие и, возможно, победа расширят возможности не только нашего города, но и края, дадут финансирование и международный престиж, – добавляет Марина Вольных.

Со всей России приглашения на конкурс ЮНЕСКО получили 56 коллективов, а «Жар-птица» стала пока единственным и первым представителем из Алтайского края. Всего, по словам Марины Александровны, поездка обойдётся ансамблю в полтора миллиона рублей. Эти деньги пойдут на пошив новых костюмов для конкурсного номера, а также перелёт для девятнадцати участников – танцоров, руководителей и медика. Организаторы планируют провести переговоры с компанией «Аэрофлот», чтобы все коллективы смогли приобрести билеты по льготной стоимости, но будет ли это – пока неясно.

Марина Александровна признаётся, что участвовать в конкурсе её уговорили сами воспитанники и их родители, на чьи плечи ложится основная моральная и финансовая поддержка ребят. Ведь именно самим детям и пришло в голову организовать концерт-спектакль из своих лучших номеров для сбора средств. Первопроходцами быть непросто, на опыт ансамбля станет равняться весь Алтайский край. Остаётся пожелать коллективу удачи, следовать за мечтой и поймать перо Жар-птицы, исполняющее желания.

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rubtsovskmv.ru

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