Рубцовск: Экстренный вызов: сводка за неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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01 – За период с 11 по 18 октября в Рубцовске было зарегистрировано и отработано 13 сообщений о пожарах.

12 октября в 01:00 на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о пожаре в Садоводческом некоммерческом товариществе №8 по ул.Урожайная. На момент прибытия к месту вызова первого пожарного подразделения было обнаружено, что происходит горение садового домика и построек на садовом участке. В результате пожара пострадавших нет.

В этот же день в 03:36 поступил вызов на ул. Оросительная. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление и горение внутри одного из жилых домов. Были повреждены личные вещи и мебель, расположенные в одной из комнат дома, пострадавших нет. По данному факту проводится предварительная проверка, наиболее вероятной причиной возникновения пожара является воспламенение горючих материалов от лампы накаливания, в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации осветительного прибора.

02 – За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в трёх из которых есть пострадавшие.

16 октября в 19:00 минут произошла авария в районе дома №45 по ул.Молодежная. Водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро», при выезде на дорогу с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП пассажир Лады 1991 г.р. был доставлен в медицинское учреждение Рубцовска. Диагноз: ушиб, гематома правой молочной железы, ушиб левой ключицы, левой лопатки, ушиб поясничного отдела позвоночника.

Всего за неделю выявлено 280 нарушения Правил дорожного движения, самыми частыми из них стали не пристегнутые ремни безопасности, нарушения правил пешеходами и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

16 октября сотрудниками Госавтоинспекции в Рубцовске проведено профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход!», в ходе которого выявлено одиннадцать нарушений ПДД РФ: три водителя при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и восемь пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте.

03 – За минувшую неделю на Станции скорой помощи зарегистрировано 1495 вызовов. Из них несчастных случаев 63. Звонки, связанные с внезапными заболеваниями, составили 963 из общего числа. Хронические больные обратились за помощью 280 раз. Карета скорой помощи выезжала на одно ДТП с одним пострадавшим. Ещё 18 вызовов связаны с криминальными ситуациями.

15 октября «скорую» вызвали на ул. Тихвинскую к 58-летнему рубцовчанину. Со слов пострадавшего, его повалили и избили бывшие соседи по секции в ходе конфликта. Итог – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобно-теменной области, подкожная гематома лобной области. От госпитализации в стационар мужчина отказался.

17 октября медики выезжали на ул. Дзержинского. Пострадавший – мужчина 49 лет – рассказал, что около двадцать минут назад соседка ударила его топором по голове. Диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рубленная рана лобно-теменно-височной области слева и алкогольное опьянение». Рубцовчанин от госпитализации отказался, оставлен на месте после оказания необходимой медицинской помощи.

18 октября ещё один житель нашего города пострадал в ходе конфликта – мужчина 82 года с ул. Октябрьская. Соседка вызвала «скорую», когда пенсионера избил костылём нетрезвый сожитель внучки пострадавшего. Медики поставили диагноз – ушиб большого пальца левой кисти. После оказания помощи и необходимых рекомендаций пострадавший отказался ехать в медицинское учреждение.

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