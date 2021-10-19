Рубцовск: В Рубцовске прошли окружные соревнования по мини-футболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: .mycdn.me

В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме состоялись окружные соревнования по мини-футболу. Участие в состязаниях приняли спортсмены из учреждений среднего профессионального образования Южного образовательного округа. Как сообщает учебное заведение, мероприятие было приурочено к 80-летию Профтехобразования и юбилею Рубцовского аграрно-промышленного техникума.

На соревнованиях встретились команды четырёх ССУЗов, по итогам места распределилось в турнирной таблице следующим образом:

1 место – команда КГБПОУ “Рубцовский аграрно-промышленный техникум”;

2 место – команда КГБПОУ “Рубцовский педагогический колледж”;

3 место – команда КГБПОУ “Алейский технологический техникум”.

Четвёртая команда из Егорьевского лицея профессионального образования в тройку лидеров не вошла. Главным судьёй соревнований выступил судья республиканской категории Сергей Лукапров.

rubtsovskmv.ru