ГОРНЯК22 19.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске прошли окружные соревнования по мини-футболу | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: .mycdn.me

В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме состоялись окружные соревнования по мини-футболу. Участие в состязаниях приняли спортсмены из учреждений среднего профессионального образования Южного образовательного округа. Как сообщает учебное заведение, мероприятие было приурочено к 80-летию Профтехобразования и юбилею Рубцовского аграрно-промышленного техникума.

На соревнованиях встретились команды четырёх ССУЗов, по итогам места распределилось в турнирной таблице следующим образом:

  • 1 место – команда КГБПОУ “Рубцовский аграрно-промышленный техникум”;
  • 2 место – команда КГБПОУ “Рубцовский педагогический колледж”;
  • 3 место – команда КГБПОУ “Алейский технологический техникум”.

Четвёртая команда из Егорьевского лицея профессионального образования в тройку лидеров не вошла. Главным судьёй соревнований выступил судья республиканской категории Сергей Лукапров.

rubtsovskmv.ru

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