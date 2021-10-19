Рубцовск: В России вырастет максимальный размер пособий по уходу за ребёнком | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В 2022 году в России вырастут минимальный и максимальные размеры пособия по уходу за первым ребенком. Соответствующие данные представлены в заключении Счетной палаты “О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов”, сообщает “РИА Новости”.

Сейчас минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7 083 рубля, максимальный – 29 600 руб. Однако, с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия проиндексируют на 5,8 процентов (7494 рублей), а сумма максимальной выплаты составит 31 282 рубля.

Справка: пособие по уходу за ребенком – это финансовая выплата из федерального и регионального бюджетов на основании поданных в госорган документов о беременности, рождении или усыновлении. Выплачивается ежемесячно до исполнения ребенку полутора лет.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица. При этом сумма не может быть ниже или выше установленных минимальных и максимальных уровней МРОТ в регионе.

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