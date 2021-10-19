Рубцовск: В Алтайском крае цены на некоторые продукты питания пошли вниз | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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По опубликованным Алтайкрайстатом данным с начала октября снизились розничные цены на социально значимые продукты питания. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.

Сентябрь и октябрь – время сбора урожая. И именно на сезонные овощи и фрукты устанавливается наиболее приятная цена. В 2021 году даже обычная морковь умудрилась стать золотой. Летом цена за килограмм выросла почти до двух сотен рублей. Но все-таки осенний сезон несколько обрадовал – цены пошли вниз. На протяжении последних пяти недель фиксируется снижение цен на капусту, морковь, репчатый лук и яблоки.

Увеличился в стоимости из борщевого набора только картофель. Средняя цена на него выросла на 17,6% по сравнению с предыдущей датой регистрации, рассказали в Минэкономразвития региона. Также подъем цен зафиксирован на помидоры – 14% и куриные яйца – на 6,1%. Однако цены на эти продукты остаются минимальными по Сибири.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru