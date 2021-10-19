Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске тепло: погода на 19 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: arhivach.org

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 19 октября, продолжает сохраняться теплая погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае без осадков, в утренние часы местами туман, гололедные явления. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +7…+12°С, местами до +17°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, в утренние часы туман. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура +8…+10°С, вечером +2°С.

rubtsovskmv.ru