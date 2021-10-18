Рубцовск: Адреса переписных участков Всероссийской переписи населения в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: www.gov.spb.ru
|г.Рубцовск
|1
|ул.Федоренко, 17в (Библиотека «Лад»)
|(38557) 94-5-30
|2
|ул.Тракторная, 158(СК «Гренада»)
|(38557) 94-5-30
|3
|ул.Алтайская, 179 (Гимназия № 11)
|(38557) 24-9-79
|4
|ул.Алтайская 177
(ДЮДК Черёмушки).
|(38557) 23-7-70
|5
|ул.Алтайская 112а
( Детская библиотека № 4 )
|(38557) 60-3-63
|6
|ул.Тракторная 72
(МБУДО” Станция туризма и экскурсий”)
|(38557) 21-1-75
|7
|ул.Комсомольская 21
(МБОУ” Кадетская средняя общеобразовательная школа №2″)
|(38557) 50-7-99
|8
|ул.Светлова 90
(МБОУ” средняя общеобразовательная школа№1″)
|(38557) 92-4-73
|9
|ул.Октябрьская, 68
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа № 24″)
|(38557) 21-9-49
|10
|пр-т.Ленина, 4
(МБОУ”открытая сменная общеобразовательная школа № 1″)
|(38557) 22-6-30
|11
|ул.Комсомольская, 120
(ЦВР” Малая академия”)
|(38557) 25-1-17
|12
|ул.Комсомольская, 97
(МБУ”Лето”)
|(38557) 25-0-35
|13
|ул.Комсомольская, 134
(театр кукол им.А.К.Брахмана)
|(38557) 59-6-39
|14
|ул.Дзержинского, 20
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №7″)
|(38557) 77-7-52
|15
|пр-т Ленина, 7
(ДК Тракторостроитель)
|(38557) 77-2-58
|16
|ул.Громова, 29
(МБОУ “Гимназия № 3”)
|(38557) 66-1-41
|17
|пр-т Ленина, 48
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №6″)
|(38557) 56-8-60
|18
|ул.Советская, 8
(МБУДО “Детско юношеский центр в г.Рубцовске”)
|(38557) 94-5-34
|пр-т.Ленина, 4 МФЦ
|19
|ул.Комсомольская, 204
(МБОУ “СОШ № 19)
|(38557) 29-3-85
|20
|пр-т.Ленина, 136
(МБОУ “Основная общеобразовательная школа № 26 им.А.С.Пушкина”)
|(38557) 44-8-02
|21
|ул.К.Маркса, 141
(МБУК”Рубцовский Драмтеатр”)
|(38557) 43-0-31
|22
|ул.Красная, 99
(МБОУ”начальная общеобразовательная школа №16″)
|(38557) 40-3-16
|23
|пер.Алейский, 25
(МБУДО”Центр развития творчества”)
|(38557) 42-1-82
|24
|пер.Гражданский, 52
(МБОУ “Гимназия № 8)
|(38557) 47-6-71
|25
|пр-т. Рубцовский, 15а
(МБОУ Гимназия “Планета детства”корпус 2)
|(38557) 41-0-22
|26
|пр-т.Ленина, 187
(МБОУ Гимназия “Планета детства”корпус 3)
|(38557) 56-4-34
|27
|пр-т.Ленина, 190
(ДК”Алтайсельмаш”)
|(38557) 40-3-14
|28
|пр-т.Ленина, 171а
(ДЮСШ № 1)
|(38557) 56-0-19
|29
|ул.Сельмашская, 38В
(МБОУ Гимназия “Планета детства”корпус 1)
|(38557) 91-4-46
|30
|ул.ОСИПЕНКО, 182В
(МБОУ Лицей “Эрудит”)
|(38557) 91-4-23
|31
|ул.Пролетарская, 412а
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №13″)
|(38557) 49-4-17
|32
|ул.Брусилова, 41
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №23″)
|(38557) 27-0-85
|33
|ул.Брусилова, 41
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №23″)
|(38557) 27-1-17
|34
|ул.Одесская, 6
(Городская библиотека №3)
|(38557) 27-1-37
|35
|ул.Степана Разина, 200
(МБУДО “Детская музыкальная школа № 3 г.Рубцовска “)
|(38557) 63-9-42
|36
|пер.Станционный,42в
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №18″)
|(38557) 41-2-53
|37
|ул.Степана Разина,196
(Библиотека “Контакт”г.Рубцовск)
|(38557) 63-4-74
|38
|ул.Рихарда Зорге,121
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №10″ Кадетский корпус юнных спасателей)
|(38557) 22-2-55