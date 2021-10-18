Рубцовск: С Днем работников дорожного хозяйства России! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Коллаж: vesty.spb.ru

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы отдаем дань уважения труду тех, кто строит и поддерживает в достойном состоянии дороги. Специалисты отрасли работают круглосуточно, для того чтобы движение на трассах Алтайского края с каждым днем становилось более комфортным и безопасным.

В нашем регионе трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые даже с учетом растущего в последнее время количества задач всегда выполняют взятые обязательства. Уже три года подряд в крае объемы дорожных работ достигают 800 километров. Вы также строите инженерные объекты, устанавливаете автопавильоны. Регион взял курс на обновление мостов, избавляясь от деревянных и ветхих сооружений. Уверены, что ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к работе помогут справиться с поставленными задачами!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в труде на благо Алтайского края и России!



Губернатор Алтайского края В.П. Томенко

Председатель АКЗС А.А. Романенко

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства города Рубцовска!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безопасного движения в современных условиях – нелегкая задача. На ваших плечах лежит тяжелый, но очень необходимый труд. От компетентности и профессионализма

работников всех профессий дорожной отрасли во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Уверен, что благодаря вашему опыту,

трудолюбию, ответственному отношению к работе дороги Рубцовска станут еще более качественными и благоустроенными.

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Благодарю всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде – и в зной, и в холод – трудится на благо общего дела.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем работника дорожного хозяйства России!

Хорошая дорога – это залог того, что у города, региона есть перспективы, есть будущее. Рубцовск – перспективный город, Алтайский край – развивающийся

регион, а это значит, что у дорожников всегда будет много работы! Спасибо вам за преданность профессии и ответственность к тому делу, которым вы занимаетесь.

Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашей нелегкой работе по созданию в городе и крае современной и благоустроенной дорожной сети, стабильности и благополучия, хорошего настроения и удачи во всех начинаниях!

Желаю следовать по жизни только теми дорогами, которые приведут к успеху и счастью, желаю всегда верить в себя и работать «на ура». Здоровья, терпения,

выдержки и сил, достатка, смекалки, удачи и оптимизма!

В.А Бачурин, заместитель председателя

Рубцовского городского Совета депутатов

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с праздником – Днем работников дорожного хозяйства России! Это праздник тех, кто отдает свои силы, знания и умения

для развития современной, комфортной и безопасной дорожной инфраструктуры Алтайского края.

Сегодня коллектив «Юго-Западного ДСУ» подошел к профессиональному празднику с достойными результатами. В зоне нашей ответственности десять районов на юго-западе региона, более 170 километров федеральных трасс и свыше 2500 километров

дорог регионального значения. В последние годы слово «новое» стало для нас одним из главных: новые технологии, новые объекты, новая техника, новое отношение. Предприятие справилось со всеми задачами и стабилизировало финансовое положение. Мы обновляем дороги, преображаем общественные территории, приводим в порядок магистрали и улицы.

Уважаемые дорожники! В этот замечательный день выражаю слова признательности и уважения мастерству и трудолюбию огромного отряда строителей дорог и ветеранов отрасли. Уверен, что мы сообща с честью и высокой ответственностью будем решать возложенные на нас задачи в будущем! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Отдельная благодарность ветеранам, которые продолжают трудиться в дорожной отрасли или, находясь на заслуженном отдыхе, по-прежнему передают свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодежи.

Желаю всем дорожникам успехов, процветания и реализации всех намеченных планов.

Удачи, здоровья вам и вашим близким, благополучия и личного счастья!

Игорь ЛЕВИН, начальник «Юго-Западного ДСУ»

rubtsovskmv.ru