Рубцовск: В Рубцовске днем тепло, ночью холодно: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске наступившая неделя – с 18 по 24 октября – не будет отличаться погодным разнообразием. Синоптики прогнозируют теплые дни и прохладные ночи. Похолодание наступит в субботу, но ненадолго: уже в воскресенье должно снова потеплеть. А теперь подробнее.

18 октября в Рубцовске ясно, без осадков, в утренние часы возможен туман, на дорогах гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, слабый. Температура +8…+10°С, вечером +4°С.

19 октября в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, слабый. Температура 0…-3°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, ветер северо-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +8…+11°С, вечером +3°С.

20 октября в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, слабый. Температура 0…+2°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков. Ветер восточный с переходом на южный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура +12…+15°С, вечером +8°С.

21 октября в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура +5…+7°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 4-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +12…+14°С.

22 октября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен дождь. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +7…+9°С. Днем облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +6…+8°С.

23 октября в Рубцовске ночью облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 5-7 м/с, порывы до 14 м//с. Температура +1…+3°С. Днем переменная облачность, возможен снег с дождем. Ветер южный, 8-10 м/с, порывы до 20 м/с. Температура +3…+5°С.

24 октября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный, 4-6 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура +4…+6°С. Днем пасмурно, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-6 м/с, порывы до 14 м/с. Температура +8…+10°С.

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