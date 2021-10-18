Рубцовск: Рубцовчан по вопросам пенсионного обеспечения проконсультируют эксперты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В пятницу, 22 октября, состоится очередной прямой эфир, который проведут специалисты отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю. Главная тема – вопросы пенсионного обеспечения.

Какие виды пенсий существуют, как формируются пенсионные права? На эти и множество других вопросов ответит заместитель управляющего регионального ОПФР Наталия Мочалова.

Трансляция начнется в 11:00 в официальной группе Алтайского краевого ОПФР на сайте “Одноклассники”.

rubtsovskmv.ru