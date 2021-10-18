ГОРНЯК22 18.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Готовность номер один | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
12 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Октябрь для МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска Алтайского края» месяц, который отличается от 11 других. Во-первых, потому что проходит месячник гражданской обороны. Во-вторых, потому что 4 октября личный состав Управления отмечал свой профессиональный праздник – День гражданской обороны.

Управление ГОЧС

О том, что в Рубцовске есть такое Управление, слышали многие. Но вот чем конкретно занимаются его сотрудники известно далеко не всем. Об отдельных видах деятельности – например, о работе поисково-спасательного отряда или Единой дежурно-диспетчерской службы – знает каждый горожанин. Но это лишь малая толика, верхушка айсберга, хотя и имеющая большое значение.

В поисково-спасательном отряде трудятся десять спасателей. Это высококвалифицированные специалисты, обладающие серьезной подготовкой и навыками. Среди них – альпинизм, ориентирование на местности, умение оказывать доврачебную помощь. Шестеро – аттестованные водолазы, которые подтверждают свою квалификацию ежегодно. А еще они – добровольные пожарные. Рубцовские спасатели работают не только в городе, но и в близлежащих районах, участвуют в поисках заблудившихся в лесу людей, проверяют акваторию озера у детских оздоровительных лагерей, чтобы ребятишки могли купаться без опаски.

Несколько дней назад в ПСО поступил новый автомобиль – «Соболь», а еще немногим ранее – новая лодка.

Единая дежурно-диспетчерская служба занимается сбором информации от горожан и организаций сообщений о разных происшествиях. Оценивает их с точки зрения масштаба и степени опасности, определяет объём экстренных мер, уровень оповещения, а также состав сил, привлекаемых для ликвидации последствий. И обеспечивает согласованные действия городских дежурно-диспетчерских служб при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, в составе Управления есть небольшое подразделение, которое занимается курсами по гражданской обороне. Его сотрудники проводят обучение населения. Например, на базе ТОСов есть консультационные пункты, в которых проходят лекции, есть там и информационные стенды с памятками по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям.

Чрезвычайные ситуации

ГОРНЯК22 18.10.2021

– Нам повезло, что в местности, где находится наш город, список чрезвычайных ситуаций не самый большой, – говорит начальник Управления по делам ГОЧС Александр Саженин. – Основная и ежегодная – паводок, к прохождению которого мы готовимся заранее. И который может представлять серьезную опасность. Как это было в 2017 году.

Подготовка к прохождению паводка включает огромный комплекс работы, куда входит планирование эвакуации, привлечение резервов, сил и средств для ликвидации последствий.

– Согласованность действий различных служб, готовность техники, постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование в случае возникновения угрозы подтопления – вот наша задача, – поясняет начальник.

Помимо паводка, есть и другие виды ЧС. Это землетрясения, пожары, взрывы бытового газа, ураганы, снежные заносы, техногенные аварии.

– ЧС техногенного характера могут быть разными, – рассказывает Александр Саженин. – Например, авария на основном городском теплоисточнике – «ЮТС». Или на химически опасных объектах. Есть еще один вид: чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Рубцовск является приграничным городом, и совершенно не исключен завоз таких заболеваний, как холера или чума. В связи с этим постоянно отрабатываем порядок действий совместно с Роспотребнадзором. А пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что при необходимости можем развернуть госпитали, инфекционные отделения.

В Рубцовске определены пункты временного размещения для людей, эвакуируемых из зон подтопления. Или пассажиров автобусов, которые из-за перекрытого в условиях плохой видимости движения на трассах не могут добраться до пункта назначения и вынуждены пережидать непогоду в нашем городе.

– Пункты временного размещения также должны соответствовать определенным требованиям, поэтому тоже периодически проводим тренировки по их оперативному развертыванию, – уточняет Александр Владимирович.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любое время года, поэтому готовность к ним должна быть постоянной.

Гражданская оборона

Если о ЧС и ликвидации их последствий все более-менее понятно, то гражданская оборона кажется чем-то далеким и, наверное, не совсем нужным. Однако события последних лет показывают, что это совсем не так.

В нашей стране дважды в год проходят всероссийские штабные тренировки по ГО. Они касаются каждого субъекта, каждого муниципалитета. Одна прошла всего неделю назад – 6 октября.

Ее целью каждый раз остается отработка вопросов организации управления, проверка готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней.

– Для нашего города, а также для Бийска и Новоалтайска, вводная была одинаковая, – рассказывает Александр Саженин. – Это нанесение авиаудара по зданию администрации. Отрабатывали эвакуацию сотрудников мэрии, привлекли все силы РСЧС, провели смотр готовности.

В ходе штабной тренировки была проверена системы оповещения населения – подача звуковых сигналов «Внимание всем!» электросиренами и замещением эфира на теле- и радиоканалах.

– Есть определенный порядок действий, который должен знать каждый человек, – говорит собеседник. – При звуковом сигнале электросирены необходимо включить телеканал «Россия 1» или «Радио России». Именно на этих каналах у нас есть возможность сделать радиоперехват и сообщить горожанам информацию о порядке дальнейших действий. Всего в Рубцовске 24 электросирены, которые почти полностью охватывают территорию города.

Управление по делам ГОЧС проводит постоянную работу по гражданской обороне, и она заключается в планировании действий при возникновении военной угрозы. Изучении возможностей, подготовке информации о требуемых средствах индивидуальной защиты, наличии техники и т.д.

– В Рубцовске есть десять служб по гражданской обороне, и перед каждой поставлены свои задачи, – уточняет начальник Управления. – Например, транспортная предоставляет технику для эвакуации населения, вывоза материальных и культурных ценностей. Служба торговли и питания в военное время разворачивает полевые кухни, кормит личный состав формирований, привлеченных к разбору завалов. Еще есть такие службы: оповещения и связи, охраны порядка, пожаротушения, инженерная, светомаскировки и другие. В городе также имеется фонд защитных сооружений, но он построен еще в советское время и практически пришел в негодность, но по закону мы все равно должны обеспечивать его сохранность.

В бомбоубежищах будут укрываться только работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города в военное время.

– Населению при внезапном нападении противника надо укрываться в подвалах домов, каких-либо подземных пространствах, – говорит Александр Саженин. – Так, как это происходит сейчас в Донбассе. Там при обстрелах люди укрываются в подвалах, погребах, гаражах… Это очень страшно, но надо быть в готовности. И могу сказать, что мероприятиям по гражданской обороне придается очень большое значение. Наверное, в последние два-три года особенно. Полностью переработаны планы ГО в городе, крае, всей России. При этом рассматривались наихудшие сценарии.

При реальной угрозе нападения и возникновения опасности начала военных действий, возможности нанесения авиаударов по городу, его население – то есть мы – будем эвакуированы.

– Эвакуация будет проводиться в сельскую местность. Это 12 районов, – уточняет Александр Владимирович. – И с ними мы взаимодействуем. Например, в Краснощековский район отправим восемь тысяч человек. Там уже заранее будет решено: где их размещать, как и чем кормить. Местные жители предупреждены, что, если начнутся военные действия, приедут люди из Рубцовска и придется брать к себе на постой. Многие относятся с пониманием, хотя есть и возмущения. Но когда вводится режим военного времени, то начинают действовать другие законы. И за их нарушение наступает совсем другая ответственность. Городской бюджет города переводится на рельсы военного времени, вводится нормированное снабжение населения – по карточкам. Так, как мы все видели в фильмах о войне. В Рубцовске есть объекты, которые имеют мобилизационные задачи на военное время и будут выпускать продукцию определенного назначения.

В Управлении по делам ГОЧС постоянно сверяют уточняют списки населения, уточняют их с управляющими организациями. Делается это для того, чтобы каждый рубцовчанин, если понадобится, был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Можно еще рассказать о многом. Например, о том, каким районам Рубцовска грозит первый удар или о том, какие объекты подлежат полной светомаскировке. Но это, пожалуй, лишнее.

– Для того нами и ведется планирование, чтобы все предусмотреть, быть готовыми и организованными и не допустить паники, – подводит итог Александр Саженин. – Население должно спать спокойно. Ну а если что-то случится, мы вывезем, расселим, накормим и напоим. Это наша работа и наша забота.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

ГОРНЯК22 18.10.2021

rubtsovskmv.ru

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