Рубцовск: Готовность номер один | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Октябрь для МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рубцовска Алтайского края» месяц, который отличается от 11 других. Во-первых, потому что проходит месячник гражданской обороны. Во-вторых, потому что 4 октября личный состав Управления отмечал свой профессиональный праздник – День гражданской обороны.

Управление ГОЧС

О том, что в Рубцовске есть такое Управление, слышали многие. Но вот чем конкретно занимаются его сотрудники известно далеко не всем. Об отдельных видах деятельности – например, о работе поисково-спасательного отряда или Единой дежурно-диспетчерской службы – знает каждый горожанин. Но это лишь малая толика, верхушка айсберга, хотя и имеющая большое значение.

В поисково-спасательном отряде трудятся десять спасателей. Это высококвалифицированные специалисты, обладающие серьезной подготовкой и навыками. Среди них – альпинизм, ориентирование на местности, умение оказывать доврачебную помощь. Шестеро – аттестованные водолазы, которые подтверждают свою квалификацию ежегодно. А еще они – добровольные пожарные. Рубцовские спасатели работают не только в городе, но и в близлежащих районах, участвуют в поисках заблудившихся в лесу людей, проверяют акваторию озера у детских оздоровительных лагерей, чтобы ребятишки могли купаться без опаски.

Несколько дней назад в ПСО поступил новый автомобиль – «Соболь», а еще немногим ранее – новая лодка.

Единая дежурно-диспетчерская служба занимается сбором информации от горожан и организаций сообщений о разных происшествиях. Оценивает их с точки зрения масштаба и степени опасности, определяет объём экстренных мер, уровень оповещения, а также состав сил, привлекаемых для ликвидации последствий. И обеспечивает согласованные действия городских дежурно-диспетчерских служб при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, в составе Управления есть небольшое подразделение, которое занимается курсами по гражданской обороне. Его сотрудники проводят обучение населения. Например, на базе ТОСов есть консультационные пункты, в которых проходят лекции, есть там и информационные стенды с памятками по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям.

Чрезвычайные ситуации

– Нам повезло, что в местности, где находится наш город, список чрезвычайных ситуаций не самый большой, – говорит начальник Управления по делам ГОЧС Александр Саженин. – Основная и ежегодная – паводок, к прохождению которого мы готовимся заранее. И который может представлять серьезную опасность. Как это было в 2017 году.

Подготовка к прохождению паводка включает огромный комплекс работы, куда входит планирование эвакуации, привлечение резервов, сил и средств для ликвидации последствий.

– Согласованность действий различных служб, готовность техники, постоянный мониторинг ситуации и оперативное реагирование в случае возникновения угрозы подтопления – вот наша задача, – поясняет начальник.

Помимо паводка, есть и другие виды ЧС. Это землетрясения, пожары, взрывы бытового газа, ураганы, снежные заносы, техногенные аварии.

– ЧС техногенного характера могут быть разными, – рассказывает Александр Саженин. – Например, авария на основном городском теплоисточнике – «ЮТС». Или на химически опасных объектах. Есть еще один вид: чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Рубцовск является приграничным городом, и совершенно не исключен завоз таких заболеваний, как холера или чума. В связи с этим постоянно отрабатываем порядок действий совместно с Роспотребнадзором. А пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что при необходимости можем развернуть госпитали, инфекционные отделения.

В Рубцовске определены пункты временного размещения для людей, эвакуируемых из зон подтопления. Или пассажиров автобусов, которые из-за перекрытого в условиях плохой видимости движения на трассах не могут добраться до пункта назначения и вынуждены пережидать непогоду в нашем городе.

– Пункты временного размещения также должны соответствовать определенным требованиям, поэтому тоже периодически проводим тренировки по их оперативному развертыванию, – уточняет Александр Владимирович.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть в любое время года, поэтому готовность к ним должна быть постоянной.

Гражданская оборона

Если о ЧС и ликвидации их последствий все более-менее понятно, то гражданская оборона кажется чем-то далеким и, наверное, не совсем нужным. Однако события последних лет показывают, что это совсем не так.

В нашей стране дважды в год проходят всероссийские штабные тренировки по ГО. Они касаются каждого субъекта, каждого муниципалитета. Одна прошла всего неделю назад – 6 октября.

Ее целью каждый раз остается отработка вопросов организации управления, проверка готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней.

– Для нашего города, а также для Бийска и Новоалтайска, вводная была одинаковая, – рассказывает Александр Саженин. – Это нанесение авиаудара по зданию администрации. Отрабатывали эвакуацию сотрудников мэрии, привлекли все силы РСЧС, провели смотр готовности.

В ходе штабной тренировки была проверена системы оповещения населения – подача звуковых сигналов «Внимание всем!» электросиренами и замещением эфира на теле- и радиоканалах.

– Есть определенный порядок действий, который должен знать каждый человек, – говорит собеседник. – При звуковом сигнале электросирены необходимо включить телеканал «Россия 1» или «Радио России». Именно на этих каналах у нас есть возможность сделать радиоперехват и сообщить горожанам информацию о порядке дальнейших действий. Всего в Рубцовске 24 электросирены, которые почти полностью охватывают территорию города.

Управление по делам ГОЧС проводит постоянную работу по гражданской обороне, и она заключается в планировании действий при возникновении военной угрозы. Изучении возможностей, подготовке информации о требуемых средствах индивидуальной защиты, наличии техники и т.д.

– В Рубцовске есть десять служб по гражданской обороне, и перед каждой поставлены свои задачи, – уточняет начальник Управления. – Например, транспортная предоставляет технику для эвакуации населения, вывоза материальных и культурных ценностей. Служба торговли и питания в военное время разворачивает полевые кухни, кормит личный состав формирований, привлеченных к разбору завалов. Еще есть такие службы: оповещения и связи, охраны порядка, пожаротушения, инженерная, светомаскировки и другие. В городе также имеется фонд защитных сооружений, но он построен еще в советское время и практически пришел в негодность, но по закону мы все равно должны обеспечивать его сохранность.

В бомбоубежищах будут укрываться только работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города в военное время.

– Населению при внезапном нападении противника надо укрываться в подвалах домов, каких-либо подземных пространствах, – говорит Александр Саженин. – Так, как это происходит сейчас в Донбассе. Там при обстрелах люди укрываются в подвалах, погребах, гаражах… Это очень страшно, но надо быть в готовности. И могу сказать, что мероприятиям по гражданской обороне придается очень большое значение. Наверное, в последние два-три года особенно. Полностью переработаны планы ГО в городе, крае, всей России. При этом рассматривались наихудшие сценарии.

При реальной угрозе нападения и возникновения опасности начала военных действий, возможности нанесения авиаударов по городу, его население – то есть мы – будем эвакуированы.

– Эвакуация будет проводиться в сельскую местность. Это 12 районов, – уточняет Александр Владимирович. – И с ними мы взаимодействуем. Например, в Краснощековский район отправим восемь тысяч человек. Там уже заранее будет решено: где их размещать, как и чем кормить. Местные жители предупреждены, что, если начнутся военные действия, приедут люди из Рубцовска и придется брать к себе на постой. Многие относятся с пониманием, хотя есть и возмущения. Но когда вводится режим военного времени, то начинают действовать другие законы. И за их нарушение наступает совсем другая ответственность. Городской бюджет города переводится на рельсы военного времени, вводится нормированное снабжение населения – по карточкам. Так, как мы все видели в фильмах о войне. В Рубцовске есть объекты, которые имеют мобилизационные задачи на военное время и будут выпускать продукцию определенного назначения.

В Управлении по делам ГОЧС постоянно сверяют уточняют списки населения, уточняют их с управляющими организациями. Делается это для того, чтобы каждый рубцовчанин, если понадобится, был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Можно еще рассказать о многом. Например, о том, каким районам Рубцовска грозит первый удар или о том, какие объекты подлежат полной светомаскировке. Но это, пожалуй, лишнее.

– Для того нами и ведется планирование, чтобы все предусмотреть, быть готовыми и организованными и не допустить паники, – подводит итог Александр Саженин. – Население должно спать спокойно. Ну а если что-то случится, мы вывезем, расселим, накормим и напоим. Это наша работа и наша забота.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

rubtsovskmv.ru