Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск вернулась золотая осень: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске до конца недели сохранится теплая погода. Синоптики прогнозируют заметное повышение температуры в светлое время суток и отсутствие осадков. Ночами – особенно по утрам – столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки. А теперь подробнее.

15 октября в Алтайском крае без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +6…+11°С, местами по югу до +17°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-6 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +7…+9°С, вечером +4°С.

16 октября в Алтайском крае ночью без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура -4…+1°С. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +13…+18°С, местами +7…+12°С.

В Рубцовске ночью переменная облачность, в утренние часы возможен туман, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура 0…+2°С, в утренние часы до -2°С. Днем облачно с прояснениями, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +7…+10°С, вечером +2…+4°С.

17 октября в Алтайском крае ночью без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура -4…+1°С. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +11…+16°С, местами +5…+10°С.

В Рубцовске ночью облачно с прояснениями, в утренние часы возможен туман, гололедные явления, предварительно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, слабый. Температура -1…+1°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура +8…+11°С, вечером +2°С.

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