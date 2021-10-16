Рубцовск: 15 октября – Международный день сельских женщин | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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15 октября в России и других странах мира отмечается день сельских женщин. В 2021 году праздник пройдет уже в 14-й раз. Сельские женщины составляют более четверти населения Земли. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся.

История праздника

Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена в 1995 году на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в Пекине. Проведение этого события рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин.

По итогам конференции было решено отмечать Всемирный день сельских женщин 15 октября. А в 2007 году данный праздник официально был утверждён и Генеральной Ассамблеей ООН, которая в своей резолюции от 18 декабря признаёт «важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».

Традиции праздника

В деревнях и селах устраиваются массовые гуляния. Проводятся семинары для женщин на тему: «Улучшение качества жизни посредством официального трудоустройства». Выдаются патенты для оказания медицинской помощи и получения кредитных средств.

Каждый год «Международный женский саммит» организует конкурс «Женское творчество в сельской жизни». Церемония награждения победительниц проводится в городе Женеве и выпадает на официальную дату праздника.

rubtsovskmv.ru