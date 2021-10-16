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Фото: www.gov.spb.ru г.Рубцовск 1 ул.Федоренко, 17в (Библиотека «Лад») (38557) 94-5-30 2 ул.Тракторная, 158(СК «Гренада») (38557) 94-5-30 3 ул.Алтайская, 179 (Гимназия...