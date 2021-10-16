ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Адреса переписных участков Всероссийской переписи населения в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: www.gov.spb.ru

г.Рубцовск 1 ул.Федоренко, 17в (Библиотека «Лад») (38557) 94-5-30
2 ул.Тракторная, 158(СК «Гренада») (38557) 94-5-30
3 ул.Алтайская, 179 (Гимназия № 11) (38557) 24-9-79
4 ул.Алтайская 177
(ДЮДК Черёмушки).		 (38557) 23-7-70
5 ул.Алтайская 112а
( Детская библиотека № 4 )		 (38557) 60-3-63
6 ул.Тракторная 72
(МБУДО” Станция туризма и экскурсий”)		 (38557) 21-1-75
7 ул.Комсомольская 21
(МБОУ” Кадетская средняя общеобразовательная школа №2″)		 (38557) 50-7-99
8 ул.Светлова 90
(МБОУ” средняя общеобразовательная школа№1″)		 (38557) 92-4-73
9 ул.Октябрьская, 68
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа № 24″)		 (38557) 21-9-49
10 пр-т.Ленина, 4
(МБОУ”открытая сменная общеобразовательная школа № 1″)		 (38557) 22-6-30
11 ул.Комсомольская, 120
(ЦВР” Малая академия”)		 (38557) 25-1-17
12 ул.Комсомольская, 97
(МБУ”Лето”)		 (38557) 25-0-35
13 ул.Комсомольская, 134
(театр кукол им.А.К.Брахмана)		 (38557) 59-6-39
14 ул.Дзержинского, 20
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №7″)		 (38557) 77-7-52
15 пр-т Ленина, 7
(ДК Тракторостроитель)		 (38557) 77-2-58
16 ул.Громова, 29
(МБОУ “Гимназия № 3”)		 (38557) 66-1-41
17 пр-т Ленина, 48
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №6″)		 (38557) 56-8-60
18 ул.Советская, 8
(МБУДО “Детско юношеский центр в г.Рубцовске”)		 (38557) 94-5-34
пр-т.Ленина, 4 МФЦ
19 ул.Комсомольская, 204
(МБОУ “СОШ № 19)		 (38557) 29-3-85
20 пр-т.Ленина, 136
(МБОУ “Основная общеобразовательная школа № 26 им.А.С.Пушкина”)		 (38557) 44-8-02
21 ул.К.Маркса, 141
(МБУК”Рубцовский Драмтеатр”)		 (38557) 43-0-31
22 ул.Красная, 99
(МБОУ”начальная общеобразовательная школа №16″)		 (38557) 40-3-16
23 пер.Алейский, 25
(МБУДО”Центр развития творчества”)		 (38557) 42-1-82
24 пер.Гражданский, 52
(МБОУ “Гимназия № 8)		 (38557) 47-6-71
25 пр-т. Рубцовский, 15а
(МБОУ Гимназия “Планета детства”корпус 2)		 (38557) 41-0-22
26 пр-т.Ленина, 187
(МБОУ Гимназия “Планета детства”корпус 3)		 (38557) 56-4-34
27 пр-т.Ленина, 190
(ДК”Алтайсельмаш”)		 (38557) 40-3-14
28 пр-т.Ленина, 171а
(ДЮСШ № 1)		 (38557) 56-0-19
29 ул.Сельмашская, 38В
(МБОУ Гимназия “Планета детства”корпус 1)		 (38557) 91-4-46
30 ул.ОСИПЕНКО, 182В
(МБОУ Лицей “Эрудит”)		 (38557) 91-4-23
31 ул.Пролетарская, 412а
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №13″)		 (38557) 49-4-17
32 ул.Брусилова, 41
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №23″)		 (38557) 27-0-85
33 ул.Брусилова, 41
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №23″)		 (38557) 27-1-17
34 ул.Одесская, 6
(Городская библиотека №3)		 (38557) 27-1-37
35 ул.Степана Разина, 200
(МБУДО “Детская музыкальная школа № 3 г.Рубцовска “)		 (38557) 63-9-42
36 пер.Станционный,42в
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №18″)		 (38557) 41-2-53
37 ул.Степана Разина,196
(Библиотека “Контакт”г.Рубцовск)		 (38557) 63-4-74
38 ул.Рихарда Зорге,121
(МБОУ”средняя общеобразовательная школа №10″ Кадетский корпус юнных спасателей)		 (38557) 22-2-55

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