Рубцовск: В Алтайском крае открыт прием документов на участие в краевом трудовом соревновании работников агропромышленного комплекса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Министерство сельского хозяйства Алтайского края и региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям ведут прием документов от участников трудового соревнования.

Как и в предыдущие годы, будут определены победители по нескольким десяткам номинаций, в том числе среди районов с наивысшими результатами работы сельского хозяйства, среди трудовых коллективов хозяйств и перерабатывающих предприятий, руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, бригад, звеньев, трудовых династий, отдельных работников отрасли – механизаторов, животноводов. Также будут определены лучшие ученические производственные бригады и звенья сельских общеобразовательных организаций, занимающиеся выращиванием овощных культур и картофеля, лучшие среди студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по специальностям и профессиям сельскохозяйственного направления.

Приемная кампания продлится по 1 ноября. С порядком приема и необходимым перечнем документов для участия в трудовом соревновании можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.

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