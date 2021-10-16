ГОРНЯК22 16.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В северной части Рубцовска без отопления остались более 23 тысяч человек | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: ТАСС

В Рубцовске сегодня, 15 октября, отключили теплоснабжение в северной части города. Соответствующая телефонограмма поступила на пульт диспетчера ЕДДС от диспетчера “Рубцовского теплового комплекса”.

В сообщении сказано, что отключены магистрали от ТК-4 (ТК – тепловая камера) до ТК-80 и от ТК-7 до ТК-15. Когда будет восстановлено теплоснабжение, не уточняется. Говорится лишь,  что это продлится до выявления поврежденных участков.

Под отключение тепла попал район от улицы Светлова до улицы Никольская: 134 многоквартирных дома, три школы, восемь детских садов, две поликлиники, 110 домов в частном секторе. Всего 23 100 потребителей.

rubtsovskmv.ru

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