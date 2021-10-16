Рубцовск: Рубцовская ЦРБ получит новый маммограф и рентгенаппарат | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Рубцовскую центральную районную больницу доставят маммограф и рентгеноаппарат. Ремонт помещений под размещение новой техники практически завершен. Как отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края, новое оборудование поступит в больницу в ближайшее время.

Наличие маммографа в Рубцовской ЦРБ облегчит прохождение обследования более 11000 женщин. А новый рентгеноаппарат позволит на ранних стадиях распознавать опасные заболевания.

Столь необходимое обновление в больнице реализовано в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru