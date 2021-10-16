Рубцовск: В Алтайском крае впервые организуют виртуальную ярмарку вакансий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: sibgenco.ru

С 19 по 21 октября впервые в регионе состоится виртуальная ярмарка вакансий. Ее организуют управление Алтайского края по труду и занятости населения и кадровый центр «Работа России» в Барнауле. Желающие смогут в режиме онлайн посетить информационные стенды 30 работодателей и ознакомиться с вакансиями, представленными в Барнауле и в муниципалитетах края.

Все стенды будут оформлены в 3D-формате, что придаст ярмарке большую реалистичность, а простой и удобный интерфейс позволит воспользоваться ее услугами всем без исключения. Посетители ярмарки получат подробную информацию об имеющихся вакансиях, уровне заработной платы и условиях труда на представленных предприятиях. Также они смогут оставить отклик на понравившуюся вакансию, посмотреть проморолик о предприятии и пройти онлайн-собеседование с работодателем.

Кроме того, на виртуальном выставочном стенде кадрового центра «Работа России» в Барнауле будет возможность посетить онлайн-вебинары карьерных консультантов по темам: «Выбор стратегии поиска работы», «Секреты конкурентоспособного резюме», «Эффективное собеседование – успешное трудоустройство». Слушатели получат полезные практические советы по успешному поиску работы и эффективному трудоустройству. Предусмотрена возможность создать резюме на портале «Работа России» и подать заявление для регистрации в качестве безработного.

Для участия в ярмарке нужно зайти на официальный сайт мероприятия.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

по материалам сайта altairegion22.ru

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