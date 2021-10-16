Рубцовск: На ощупь целый мир: в Рубцовске стартовал месячник белой трости | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Ежегодно во всём мире 15 октября отмечается Международный день белой трости. Этот день является напоминанием обществу о внимании к проблемам незрячих людей, понимании их нужд и солидарности. Дата была установлена в 1970 году по инициативе Международной федерации слепых.

В 1987 году к празднованию присоединилось Российское общество слепых и провело мероприятия, посвященные этому событию. В России с 15 октября по 13 ноября (Международный день слепых) проходит Месячник белой трости, и Рубцовск традиционно присоединяется ко всем мероприятиям. Как правило, в это время проходят семинары, лекции, просветительские мероприятия, благотворительные концерты и акции. В Краеведческом музее Рубцовска месячник белой трости открылся 14 октября мини-концертом ансамбля «Лейся, песня местной организации Всероссийского общества слепых (руководитель Виктор Куклин).

– Выступления нашего самодеятельного коллектива направлены, в первую очередь, на привлечение общественности. Мы сотрудничаем со всеми управлениями нашего города, интернатами, средствами массовой информации. Наша основная задача – это социальная и трудовая реабилитация, интеграция незрячих и слабовидящих людей в общество. Показать, что мы можем, какие мы на самом деле, – рассказывает Галина Нестерова, председатель местной организации ВОС.

По словам Галины Васильевны, на этот месяц в организации запланировано не одно мероприятие, а целый цикл. Например, дни открытых дверей, которые пройдут совместно со спецбиблиотекой, с предприятием ООО «Рассвет» и школами-интернатами Рубцовска. Обязательно пройдёт ежегодное медобследование, особенно для одиноких инвалидов. Здесь уже потребуется помощь городской администрации и управления соцзащиты, добавляет Галина Нестерова.

Также запланированы соревнования «шоудаун» – настольный теннис для незрячих. Это будет первое подобное мероприятия в нашем городе. Специалист из краевой столицы от Федерации слепых уже посетил местную организацию и ознакомил рубцовчан с правилами и требованиями.

Также пройдут экскурсии и мастер-классы для воспитанников специализированных образовательных учреждений города. Ребята посетят тот же «Рассвет», технический кружок МО ВОС и другие места, где им расскажут и познакомят с техническими средствами реабилитации и возможностями производства в зависимости от индивидуальных особенностей каждого. Культурно-массовые и спортивные мероприятия также включены в программу месячника белой трости – шашечно-шахматный турнир между ветеранами, конкурс чтецов по системе Брайля, праздник «Песни забытых лет» и многое другое.

Во время проведения импровизированного концерта к зрителям обратился директор ООО «Рассвет» Евгений Козлов:

– Наше предприятие существует с 1943 года, и, хотя мы являемся дочерней организацией Всероссийского общества слепых, мы объединяем всех рубцовских инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляя их профессиональную и социальную реабилитацию. Наши женщины не только поют, они прекрасно шьют, а мужчины ставят спектакли и выпускают сувенирную продукцию, которую можно встретить в Горном Алтае и европейской части России, в Совете Федерации РФ и в большей части Европы. И сегодня мы рады выступать и радовать гостей.

Евгений Михайлович преподнёс музею подарок – панно, изготовленное на предприятии. Два схожих изделия уже имеются в стенах музея, теперь будет триптих. В завершение мероприятия гостям и участникам провели экскурсию по тактильной выставке резных икон «Прикосновенный образ», которая переехала из Картинной галереи им. В. В. Тихонова в стены музея и будет базироваться пока там.

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