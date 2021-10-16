Рубцовск: В Алтайском крае стартует второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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18 октября в Алтайском крае стартует второй этап акции “Сообщи, где торгуют смертью!”. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков можно сообщать по телефону доверия: 8(3852)63-03-15 (круглосуточно). Также это можно сделать в ближайшем отделе полиции.

Правоохранители сообщают, что за 9 месяцев 2021 года в регионе пресечено более 1300 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 778 – тяжких и особо тяжких.

“По 1304 преступлениям уголовные дела направлены в суд. К ответственности привлечено 1339 лиц. Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел края за указанный период изъято более 240 килограммов наркотических средств, в том числе 14 килограммов синтетических наркотиков”, – уточняют в ведомстве.

rubtsovskmv.ru